Netflix подготвя документален филм за Дейна Уайт

Въпреки че стрийминг платформата Netflix не успя да придобие правата за излъчване на UFC, компанията си осигури мащабен документален проект, посветен на дългогодишния ръководител на бойната организация.

Според информация на „Page 6 Hollywood“, Дейна Уайт ще бъде главно действащо лице в предстояща продукция, чиято премиера се планира за първото тримесечие на 2027 година. Режисьор на лентата е Готам Чопра, а реализацията на проекта е била одобрена от бившия директор по съдържанието в Netflix, Бела Баджария.

Първоначално продукцията е била замислена като филм за Лас Вегас, но впоследствие фокусът се измества изцяло върху фигурата на Уайт. Очаква се проектът да включва кадри от събитието UFC Свобода 250, домакинствано от президента Доналд Тръмп на Южната поляна на Белия дом, както и хроника около навлизането на промоутъра в света на бокса чрез инициативата „Zuffa Boxing“.

Режисьорът Готам Чопра има солиден опит в спортната документалистика. Той продуцира поредицата „Човек на арената“, в която Том Брейди разказва за победите си на Супербоул и паметните моменти от кариерата си в NFL. Чопра е изпълнителен продуцент и на други спортни заглавия, сред които „Възходът на 49-ърс“, „Алекс срещу Ей-Род“ и „Ефектът Куинси Ейвъри“.

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