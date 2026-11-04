Мераб Двалишвили с бързо завръщане след поражението от Пьотр Ян

Бившият шампион на UFC в категория петел Мераб Двалишвили бързо се завръща към бойните изяви, като този път ще премери сили на тепиха за борба. Той ще се изправи срещу Марлон Мораеш по време на събитието RAF Абу Даби, което ще се проведе на 14 ноември, съобщиха официално от организацията в сряда сутринта. Галавечерта ще приеме зала „Етихад Арена“ и ще бъде излъчвана на живо по платформата „Фокс Нейшън“.

Двамата бойци вече имат обща история в ММА. Те се срещнаха през септември 2021 година на UFC 266, където Двалишвили спечели с технически нокаут във втория рунд.

Грузинецът излиза за новия си двубой малко след загубата от шампиона в категория петел Пьотр Ян на UFC 333, състояла се преди по-малко от две седмици именно в Абу Даби.

Сега той ще стъпи отново на същата арена в опит да се реваншира и за скорошното си поражение от Хенри Сехудо на RAF 12. Преди тази среща Двалишвили надделя над Сехудо на RAF Грузия и се наложи над Франки Едгар на RAF 09.

Хенри Сехудо тушира Мераб Двалишвили още в началото на реванша им

За Мораеш това ще бъде дебютно участие в турнирите на RAF. Бившият претендент за пояса в UFC сложи край на кариерата си в ММА през 2023 година, но през август се върна в действие и спечели първия си мач от близо седем години насам на събитието LMC 2 в Бразилия. През 2024 година Мораеш стана част от полицейското управление на Корал Спрингс в щата Флорида.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google