Още един шок в Париж: След Джокович и Зверев се сбогува рано с Айфеловата кула

Дебютът на Александър Зверев като световен номер 1 в мъжкия тенис приключи с разочарование. Германецът претърпя поражение във втория кръг на турнира от сериите "Мастърс" в Париж от италианеца Лоренцо Мусети с 6:7(5), 2:6.

Мачът, продължил 102 минути, бе първи за Зверев, откакто той официално оглави ранглистата на ATP. Германецът водеше с 5:2 в тайбрека на първия сет, но Мусети спечели пет поредни точки, за да вземе откриващата част, а във втория сет доминираше изцяло.

След края на срещата 29-годишният германец не скри раздразнението си от постоянните въпроси относно заслугата му да бъде на върха.

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"Статусът на номер 1 е нещо, за което мисля, че всеки играч мечтае. Но тогава имам чувството, че съм единственият световен номер 1 в историята на тениса, който трябва да обяснява защо е правилно да бъде световен номер 1, което намирам за доста трудно, защото мисля, че заслужавам да бъда там, където съм", заяви Александър Зверев.

Зверев направи самокритичен коментар и за самия двубой срещу италианския си съперник.

"Бях зле. Съвсем просто е. Това не беше много добър мач за мен, мисля, че може би един от най-лошите ми през последните няколко месеца", каза Зверев.

Alexander Zverev is frustrated by ‘having to explain why it’s okay for him to be world No. 1’ 1️⃣ https://t.co/NAnIYcuVyv — TNT Sports (@tntsports) November 4, 2026

През 2026 година Зверев спечели първите си две титли от Големия шлем, вдигайки трофеите на Ролан Гарос и US Open. Въпреки това изкачването му на първото място дойде и в контекста на отсъствията на Яник Синер и Карлос Алкарас, които пропускаха турнири поради контузии.

През този сезон германецът постигна 62 победи срещу тенисисти извън топ 10, но имаше слаб баланс срещу най-добрите играчи в света, записвайки едва 3 победи от 12 мача срещу представители на първите десет в ранглистата.

За Лоренцо Мусети победата в Париж беше четвърти успех над състезател от топ 10 през годината и четвърта победа в последните пет мача срещу Зверев.

"Наистина е шокиращо нивото, което успях да покажа срещу Зверев, който сервираше наистина добре, особено в първия сет. Беше много оспорвано. Ключът беше да остана в играта при 5:2. Изиграх пет страхотни точки поред", каза Лоренцо Мусети след мача.

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