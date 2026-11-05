Янаки Милев на крачка от финал на двойки във Валенсия

Националът на България за Купа „Дейвис" Янаки Милев се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей във Валенсия (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

22-годишният българин и Игнасио Париска (Венецуела) победиха четвъртите поставени представители на домакините Иван Лопес Мартос и Иманол Лопес Морийо с 6:4, 3:6, 10-8 за час и 39 минути на корта.

Двата дуета си размениха по един сет, а в шампионските тайбрек също се игра равностойно до 8:8. След това МИлев и Париска спечелиха две поредни разигравания и затвориха мача в своя полза.

За място на финала двамата ще играят с номер 2 в схемата Алехандро Гарсия Карбахал и Марио Мансия Диес (Испания).

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