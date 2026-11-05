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Ковач: Това не е отбор, попаднал случайно в Шампионската лига

  • 5 ное 2026 | 06:41
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Ковач: Това не е отбор, попаднал случайно в Шампионската лига

Старши треньорът на Борусия (Дортмунд) Нико Ковач похвали качествата на Бетис, след като неговият тим надви испанците с 2:1 на „Сигнал Идуна Парк“ в четвъртия кръг от лиговата фаза на Шампионската лига. Фабио Силва откри резултата в 49-ата минута, Айтор Руибал изравни в 67-ата, а Константинос Каретсас донесе трите точки седем минути по-късно.

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„Създадохме няколко обещаващи положения, след като намирахме Юлиан Рийерсон по фланга. Бетис беше много компактен в схемата 4-3-3. За всички беше очевидно, че това не е отбор, попаднал случайно в Шампионската лига, а такъв, който излиза на терена с много добри и опитни футболисти. Задачата не беше никак лесна за нас. През втората част играхме много по-добре. Трябваше да положим много труд, но победата е напълно заслужена и важна за нас“, заяви хърватският специалист след края на мача.

Ковач говори и за целта на „жълто-черните“ в лиговата фаза, както и за предстоящото им гостуване.

„За да завършим в първите осем, са ни нужни 17 или 18 точки. Сега ще видим какво ще се случи, когато отидем в Лондон“, допълни той.

Наставникът на Дортмунд коментира и състоянието на Серу Гираси, който напусна терена още в 34-ата минута.

Серу Гираси усети дискомфорт в бедрото. Ще видим дали е нещо повече от разтягане, а аз не мисля, че е. Надяваме се да се върне за първия мач след паузата за националните отбори. Карецас добави атакуваща енергия и се разбираше добре в предните линии с Фабио Силва“, завърши Ковач.

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