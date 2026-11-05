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Алекс Грозданов и Богданка обърнаха СКРА Белхатов за успех №4 в Полша

  • 5 ное 2026 | 00:27
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Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и Богданка ЛУК (Люблин) постигнаха домакинска победа над СКРА (Белхатов) с 3:1 (25:27, 25:20, 26:24, 26:24) в среща от четвъртия кръг на полското първенство.

Двубоят се игра пред 4002 зрители в зала „Глобус“.

Алекс Грозданов започна като титуляр и игра в първите 3 гейма, като завърши с 4 точки (1 блок и 33% ефективност в атака - +3).

Гостите измъкнаха откриващата част с 27:25, но волейболистите на Стефан Антига отговориха с 25:20 във втория гейм. Следващите две части предложиха оспорвани финали, в които Люблин наложи волята си с по 26:24 и затвори срещата.

Вилфредо Леон и включилият се от резервната скамейка Миколай Савицки станаха най-резултатни за победителите с по 22 точки.

Леон завърши с 1 ас, 50% ефективност в атака и 52% позитивно посрещане - +14.

Савицки се отличи с 1 блок, 3 аса, 57% ефективност в атака и 42% позитивно посрещане - +13 и бе избран за MVP.

Матеуш Малиновски добави 13 точки.

За СКРА Белхатов Алан Соуза реализира 20 точки (3 блока и 50% ефективност в атака - +12). Михал Шалаха прибави 11 точки, а Игор Гробелни и Антоан Потрон завършиха с по 10 точки.

БОГДАНКА ЛУК (ЛЮБЛИН) – СКРА (БЕЛХАТОВ) 3:1 (25:27, 25:20, 26:24, 26:24)

ЛЮБЛИН: Марчин Коменда 1, Кевин Сасак 3, Ран Такахаши 6, Вилфредо Леон 22, АЛЕКС ГРОЗДАНОВ 4, Мусе Гей 2,– Томохиро Огава-либеро (Миколай Савицки 22, Матеуш Малиновски 13, Якуб Вахник, Павел Русин, Дейнан Гима 6, Мачей Зайонц, Рафал Прокопчук)
Старши треньор: СТЕФАН АНТИГА

СКРА: Гжегож Ломач 5, Алан Соуза 20, Игор Гробелни 10, Антоан Потрон 10, Михал Шалаха 11, Матеуш Новак 8 – Адам Ковалски-либеро (Максим Кенджерски-либеро, Блажей Биен, Аркадиуш Жакиета, Зухаир Ел Грауи, Бартломей Завалски, Йордан Залешчик, Каетан Токайук)
Старши треньор: КШИЩОФ СТЕЛМАХ.

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