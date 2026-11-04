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Марица продължи перфектната си серия в първенството след успех над Славия

  • 4 ное 2026 | 21:27
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Марица (Пловдив) продължава с перфектната си серия в женската Demax+ Суперлига след категоричен успех над Славия с 3:0 (25:14, 25:19, 25:12) в среща от 4-ия кръг, играна тази вечер в зала "Строител".

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Пловдивчанки стартираха отлично мача, повеждайки набързо с 9:3 точки. До средата на първия гейм разликата набъбна на 16:9, а до края шампионките отпуснаха само още 5 точки, затваряйки го с 25:14. Втората част беше далеч по-оспорвана, след като "белите" успяха да поведат с 6:9, като успяха да се задържат близо в резултата до 15:13 за маричанки. До края на гейма "жълто-сините" наложиха своята воля и затвориха частта с 25:19. В третата част Марица продължи да диктува събитията на паркета като много бързо дръпна с 13:6 точки. Резултатът продължи да нараства до 20:11 за шампионките, които затвориха гейма с 25:12, а с него и мача.

Най-резултатни за Марица бяха Кая Николова, Боряна Ангелова и Сияна Гендузова с по 10 точки, докато за Славия най-резултатна беше Славина Колева с 9 точки.

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