ЦПВК с безпроблемна победа срещу Миньор

Отборът на ЦПВК записа безпроблемна втора победа в женската Demax+ Суперлига, след като надигра като гост Миньор (Перник) с 3:0 (25:21, 25:11, 25:8) в мач от междинния 4-и кръг, игран тази вечер.

Момичетата на Евелина Цветанова са на 4-о място във временното класиране с 2 победи, 2 загуби и 6 точки, а Миньор е на 8-а позиция с 1 победа, 3 загуби и 4 точки.

В 5-ия кръг ЦПВК ще играе с ВАСК, докато перничанки са отново домакини, но на Левски София. Срещите са съответно в събота (7 ноември) от 17,30 часа и в неделя (8 ноември) от 13,30 часа.

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