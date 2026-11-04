Левски София с тежка загуба от Младост (Загреб) в квалификациите на ШЛ

Първенецът на България Левски София започна много трудно тазгодишното си участие в квалификациите на най-силния европейски клубен турнир - Шампионската лига за мъже. Момчетата на Николай Желязков паднаха тежко като гости на хърватския Младост (Загреб) с 1:3 (15:25, 19:25, 25:17, 23:25) в първия мач помежду им от втория квалификационен кръг на ШЛ, игран тази вечер пред около 500 зрители в зала "Боян Странич".

Срещата-реванш между двата тима е следващата сряда (11 ноември) от 20,00 часа в зала "Левски София". "Сините" трябва да спечелят с какъвто и да е резултат, за да стигнат поне до т.нар. "златен" гейм.

Домакините от Младост поведоха убедително в първия гейм, след което продължиха да доминират и да го затвориха с 25:15. След равностойното начало на втората част хърватският шампион отново взе преднина и удвои аванса след 25:19. В третия гейм, обаче, "сините" тръгнаха ударно с 5:1 и продължиха да диктуват играта, за да успеят да намалят изоставането си в геймовете на 1:2 след 25:17.

Решителната четвърта част стартира с 6:2 за домакините, но българският шампион успя да намали от 7:8. Играчите на Младост се мобилизираха и отново поведоха с 21:14, след което "сините" наваксаха изоставането си на до 20:22. Все пак, Младост запази предимството си и спечели с 25:23 и 3:1.

Над всички за Левски бе Кристиян Титрийски със страхотните 25 точки (1 блок, 2 аса и 55% ефективност в атака - +16). Светослав Иванов добави още 15 точки (1 блок, 67% ефективност в атака и 35% позитивно посрещане - +11), но и това не помогна за успеха.

За домакините от Младост Свен Якопец, Лео Андрич, Иван Желкович и Стипе Перич реализираха съответно 16, 15, 14 и 13 точки за победата.

МЛАДОСТ (ЗАГРЕБ, ХЪРВАТИЯ) - ЛЕВСКИ (СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ) 3:1 (25:15, 25:19, 17:25, 25:23)

МЛАДОСТ: Цимофей Жуковски, Лео Андрич 15, Иван Желкович 14, Ян Покершник 9, Свен Якопец 16, Стипе Перич 13 - Амане Кумагай-либеро

Старши треньор: ТОНИ КОВАЧЕВИЧ

ЛЕВСКИ: Петко Петков 1, Кристиян Титрийски 25, Гордан Люцканов 9, Светослав Иванов 15, Лазар Бучков 6, Адриан Ганев 6 - Ивайло Донов-либеро (Мартин Татаров, Антон Станчев)

Старши треньор: НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ.

Снимки: CEV.EU

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