Дамян Колев и Лудвигсбург с 4 от 4 в Германия

Либерото на България Дамян Колев и новият му клуб Барок Волейс МТВ (Лудвигсбург) записаха 4-а поредна победа в германската Бундеслига. Колев и съотборниците му се наложиха много трудно и драматично като гости на Варнемюнде с 3:2 (21:25, 25:23, 22:25, 25:18, 15:6) в среща от 5-ия кръг, играна снощи.

Така Лудвигсбург е на 5-о място във временното класиране с 4 победи от 4 мача и 10 точки. В следващия 6-и кръг Колев и компания са домакини на слабака Енергикуеле Нетцхоперс (Кьонигс Вущерхаузен). Мачът е чак следващата събота (14 ноември) от 20,30 часа българско време.

Дамян Колев бе титуляр за победителите и завърши с 55% позитивно и 45% перфектно посрещане при 29 обработени сервиса.

Резервата Адриан Мол (2 аса, 53% ефективност в атака и 47% позитивно посрещане) и Мариус Бюхи (1 блок, 3 аса и 52% ефективност в атака) станаха най-полезни за Лудвигсбург с 18 и 17 точки за победата.

За домакините от Варнемюнде Габриел Тивс реализира 21 точки (2 блок, 1 ас и 49% ефективност в атака), а Шей МакИнтайър и Анти Тапонен завършиха с по 12 точки, но и това не беше достатъчно за успех.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google