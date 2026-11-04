Нефтохимик с 3 от 3 след лесен успех над Славия

Волейболистите на Нефтохимик 2010 (Бургас) постигнаха трета поредна победа в WINBET Супер Волей, след като надиграха като гости Славия с 3:0 (25:16, 25:14, 25:21) в последния мач от междинния 3-и кръг, игран тази вечер в зала "Панайот Пондалов".

Така бургазлии оглавиха временното класиране с 3 победи от 3 мача и 9 точки, а Славия е на последната 11-а позиция без победа и без спечелена точка.

В редовния 4-и кръг Нефтохимик ще почиива, докато "белите" ще играят с шампиона Левски София. Срещата е в събота (7 ноември) от 19,00 часа.

Най-полезен за Нефтохимик отново бе Стоян Димитров с 14 точки (1 ас и 57% ефективност в атака - +9), а Тодор Вълчев и Димитър Василев добавиха 12 и 11 точки за победата.

За Играч на мача бе определен разпределителят на победителите Владимир Станков.

За Славия Борис Китов и резервата Обраян Мокуние завършиха с по едва 6 точки.

СЛАВИЯ – НЕФТОХИМИК 2010 (БУРГАС) 0:3 (16:25, 14:25, 21:25)

СЛАВИЯ: Александър Борисов 3, Георги Костадинов 4, Апостол Боянов 1, Александър Стоянов 1, Борис Китов 6, Йордан Лалев – Антоан Веселинов-либеро (Николай Градинарски, Обраян Мокуние 6, Андрей Ковачев 5, Пламен Стефанов, Мартин Петров)

Старши треньор: СЕВЕРИН ДИМИТРОВ.

НЕФТОХИМИК 2010: Владимир Станков 3, Стоян Димитров 14, Димитър Василев 11, Стефан Чавдаров 4, Тодор Вълчев 12, Мартин Кръстев 8 – Ясен Петров-либеро (Димитър Чавдаров 3, Вели Сезгин 2, Константин Чипев-либеро)

Старши треньор: ИВАН СТАНЕВ.

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