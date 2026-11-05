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Невероятните братя Николови с 41 точки изведоха Лубе до 4-а поредна победа в Италия

  • 5 ное 2026 | 00:13
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Националите Александър и Симеон Николови и техният Кучине Лубе (Чивитанова) постигнаха страхотна 4-а поредна победа за сезона в италианската Суперлига. Воденият от Джампаоло Медей тим се наложи много трудно у дома Валса Група (Модена) с 3:1 (25:23, 29:31, 33:31, 25:21) в най-интересния мач от междинния 4-и кръг на шампионата, игран тази вечер в пълната зала "Еуросуоле Форум".

Така Лубе се изкачи на 2-о място във временното класиране с 4 победи от 4 мача и 12 точки. Начело в подреждането продължава да е шампионът Перуджа с 14 точки след 5 победи от 5 мача, но и среща повече.

В следващия 5-и кръг братя Николови и компания ще са гости на Алианц (Милано), с националът Георги Татаров в състава. Срещата е в неделя (8 ноември) от 17,00 часа българско време.

Алекс Николов изигра невероятен мач за Лубе и заби фантастичните 35 точки (5 аса!, 1 блок, 66% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +23) за победата.

Симеон Николов организира отлично играта на победителите и добави 6 точки (2 блока, 1 ас - -3) за успеха.

Ерик Льопки (1 блок, 54% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане - +7) и Матиа Ботоло (3 блока, 1 ас, 50% ефективност в атака и 57% позитивно посрещане) пък добавиха 14 и 12 точки за победата.

За Модена Пардо Мати (6 блока!, 2 аса и 53% ефективност в атака - +3), Лука Поро (3 аса, 46% ефективност в атака и 54% позитивно посрещане - -6) и Зил Майс (1 блок, 1 ас и 60% ефективност в атака) реализираха съответно 16, 15 и 14 точки, но и това не помогна.

КУЧИНЕ ЛУБЕ (ЧИВИТАНОВА) - ВАЛСА ГРУП (МОДЕНА) 3:1 (25:23, 29:31, 33:31, 25:21)

ЛУБЕ: СИМЕОН НИКОЛОВ 6, АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ 35, Матиа Ботоло 12, Ерик Льопки 14, Джовани Гарджуло 7, Антонин Климеш – Фабио Балазо-либеро (Франческо Бизото, Алберто Поло, Давиде Гардини, Миран Куюнджич, Франческо Дзопелари)

Старши треньор: ДЖАНПАОЛО МЕДЕЙ

МОДЕНА: Амир Тизи-Уалу 1, Зил Майс 14, Томас Джаешке 6, Лука Поро 15, Габриеле Ди Мартино 7, Пардо Мати 16 - Люк Пери-либеро (Артур Бенто 2, Леонардо Барбанти, Лука Таулета, Ник Муянович 4)

Старши треньор: ЛОРЕНЦО ТУБЕРТИНИ.

Снимки: legavolley.it

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