Четири българчета са полуфиналисти в Академията на Рафа Надал

Магдалена Атанасова и Катлея Барболова при момичетата до 10 години, както и Георги Минков и Мартин Маринов при момчетата до 12 години, се класираха за полуфиналите на сингъл на международните финали от веригата „Kinder+" в академията на Рафаел Надал в Майорка (Испания).

За десета поредна година в България се провеждат турнири от веригата „Kinder+ – Kinder Joy of Moving Tennis Trophy". В календара на Българската федерация по тенис за 2026 г. бяха включени девет турнира за деца до 10 години и пет турнира за деца до 12 години. Първите двама при момчетата и момичетата от Мастърс турнирите в двете възрастови групи спечелиха право на участие в международните финали.

Участието на българските тенисисти в международните финали е осигурено от Българската федерация по тенис със съдействието на Министерството на младежта и спорта по програмата „Тенисът – спорт за всички".

При момичетата до 10 години Магдалена Атанасова спечели четвъртфиналния си мач с 6:1, 6:3, а Катлея Барболова се наложи с 6:0, 6:2.

При момчетата до 12 години Георги Минков постигна победа със 7:6(3), 6:3, а Мартин Маринов спечели със 7:5, 6:1.

За съжаление Ния Синчанова получи контузия и трябваше да прекрати участието си в четвъртфиналния мач.

Матео Нешев и Борис Бабанов при момчетата до 10 години, както и Ема Костова при момичетата до 12 години, се класираха за полуфиналите на утешителната надпревара.

Магдалена Атанасова и Катлея Барболова продължиха доброто си представяне и се класираха за полуфиналите на двойки при момичетата до 10 години.

Бъл гарските представители на международните финали:

Момчета до 10 години:

Матео Нешев (ТК „Каратанчева", гр. София)

Борис Бабанов (ТК „Августа Траяна", гр. Стара Загора)

Момичета до 10 години:

Магдалена Атанасова (ТК „Свиленград", гр. Свиленград)

Катлея Барболова (ТК „15:40", гр. София)

Момчета до 12 години:

Георги Минков (ТК „15:40", гр. София)

Мартин Маринов (ТК „Некст Джен", гр. София)

Момичета до 12 години:

Ния Синчанова (ТК „Августа Траяна", гр. Стара Загора)

Ема Костова (ТК „Дема", гр. София)

Треньори на българските таланти на турнира са Денислав Проданов и Марин Атанасов.

„Kinder+ Sport" е международен социален проект на Ferrero Group, който има за цел да даде възможност на максимален брой деца от цял свят да изпитат радостта от движението.

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