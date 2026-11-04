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Шиникова допусна поражение на WTA 125 турнира в Луанда

  • 4 ное 2026 | 16:44
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Шиникова допусна поражение на WTA 125 турнира в Луанда

Изабелла Шиникова допусна поражение във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите WТА 125 в Луанда (Ангола) с награден фонд 115 хиляди долара.

35-годишната българка отстъпи пред полякинята Джина Фейстел с 2:6, 3:6 за 76 минути на корта.

Шиникова допусна два брейка в първия сет, а във втория преодоля пробив пасив от 1:3 до 3:3, но след това загуби три поредни гейма, а с това и срещата.

Въпреки поражението българката спечели 15 точки за ранглистата на WТА, в която заема 438-ото място, както и 2000 долара от наградния фонд на надпреварата.

Шиникова ще продължи утре участието си в надпреварата на двойки, в която си партнира с рускинята Кристина Кройтор. На четвъртфиналите те ще играят срещу победителките от двубоя между третите поставени Ана София Санчес (Мексико) и Ксения Зайцева (Русия) срещу Ламис Алхусейн Абдел Азиз и Джиан Ибрахим (Египет).

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