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Дема и НСА ще спорят за титлата на Държавното за жени

  • 4 ное 2026 | 14:46
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Дема и НСА ще спорят за титлата на Държавното за жени

Защитаващият титлата си тим на Дема (София) и поставеният под №1 състав на НСА се класираха за финала на Държавното отборно първенство по тенис за жени в Бургас. Надпреварата от календара на Българската федерация по тенис е с награден фонд 2500 евро.

В полуфиналите Дема, поставен под №2, победи с 2:0 третия в схемата отбор на ТК „15:40" (София). Джулия Терзийска се наложи убедително над Дара Баджова с 6:0, 6:0, а Денислава Глушкова осигури крайния успех след 6:1, 6:1 срещу Александра Момчилова.

Така тенисистките на Дема ще преследват шеста поредна титла. В спора за трофея утре те ще се изправят срещу НСА, който също спечели полуфинала си с 2:0 срещу ТК „Черноморец" (Бургас). Галена Кръстенова и Дария Великова записаха убедителни победи с по 6:0, 6:0 съответно срещу Елица Найденова и Габриела Иванова.

Полуфинали:

№1 НСА (София) – ТК „Черноморец" (Бургас) 2:0

Галена Кръстенова – Елица Найденова 6:0, 6:0

Дария Великова – Габриела Иванова 6:0, 6:0

№2 Дема (София) – №3 ТК „15:40" (София) 2:0

Джулия Терзийска – Дара Баджова 6:0, 6:0

Денислава Глушкова – Александра Момчилова 6:1, 6:1

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