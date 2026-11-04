Юлия Стаматова с труден успех в Анталия

Юлия Стаматова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Анталия (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

33-годишната българка постигна труден успех срещу представителката на домакините Дога Тюркмен с 6:4, 4:6, 6:4 за два часа и 32 минути на корта.

В решаващия трети сет Стаматова изостана с 0:3, но направи обрат до 5:3, след което на собствен сервис затвори срещата с 6:4.

Следващата съперничка на българката ще бъде поставената под номер 8 рускиня Ксения Ласкутова.

По-късно днес Юлия Стаматова ще продължи двубоя си от първия кръг на двойки с Ангелина Виргес (Германия) срещу водачките в схемата Аля Сеница (Словения) и Ада Кумру (Турция), който беше прекъснат в решаващия шампионски тайбрек до 10 точки при резултат 7:5, 0:6, 0-2.

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