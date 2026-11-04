ЦСКА с 4-а поредна победа

Волейболистките на ЦСКА постигнаха 4-а поредна победа в женската Demax+ Суперлига. Състезателките на Юлия Иванова биха категорично като гости Драгоман с 3:0 (25:10, 25:13, 27:25) в среща от междинния 4-и кръг, играна тази вечер.

"Червените" са на второ място във временното класиране с 4 победи от 4 мача и 11 точки, а Драгоман е на 6-а позиция в подреждането с 2 победи, 2 загуби и 6 точки.

Мачът на ЦСКА срещу шампиона Марица (Пловдив) от редовния 5-и кръг е отложен заради участието на пловдичанки в европейските клубни турнири, докато Драгоман ще гостува на Дея спорт (Бургас). Двубоят е в неделя (8 ноември) от 17,00 часа.

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