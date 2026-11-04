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MotoGP промени програмата на Гран При на Катар

  • 4 ное 2026 | 15:42
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MotoGP направи една лека променя в програмата на предстоящата този уикенд Гран При на Катар, за да се съобрази с плановете на повечето пилоти да пристигнат в Доха в последния възможен момент.

Не е тайна, че настроенията в падока относно провеждането на състезателния уикенд на „Лусайл“ са преобладаващо негативни. Причината за това, разбира се, е свързана с нестабилната обстановка в Близкия изток, породена от войната в Иран.

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С оглед този риск, голяма част от пилотите ще се опитат да прекарат възможно най-малко време в Катар. Голяма част от тях ще пристигнат в Доха чак в четвъртък, когато по традиция се провеждат срещите с медиите.

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Предвид тези планове организаторите на Гран При на Катар направиха една промяна в програмата на състезателния уикенд, касаеща официалната пресконференция в четвъртък. Първоначално тя беше предвидена за 16:00 часа местно време, но сега е изместена за 20:00 часа. Сесиите на пистата трябва да си започнат по план в петък по обяд.

Програма на уикенда за Гран При на Катар в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Катар в MotoGP
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