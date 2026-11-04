Грезини ще разчита на Фермин Алдегер и Икер Лекуона в Катар

Отборът на Грезини Дукати обяви, че ще разчита на Фермин Алдегер и Икер Лекуона по време на състезателния уикенд за Гран При на Катар тази седмица.

Алдегер ще направи своето завръщане в MotoGP, след като пропусна последните два кръга в Австралия и Малайзия заради контузията, която получи на дясната си ръка в Индонезия. Тогава той падна в края на втората обиколка на състезанието на „Мандалика“ и в яда си удари в юмрук асфалта в зоната за сигурност, което доведе до счупване на метакарпална кост в палеца на дясната му ръка.

Fermín Aldeguer is fit for duty again and will be heading to Doha tomorrow! Meanwhile, with Alex Márquez recovering, we welcome Iker Lecuona back to the team! 💙 🔜🇶🇦 https://t.co/PcbjmOlynE — Gresini Racing (@GresiniRacing) November 3, 2026

Лекуона пък ще запише своето трето поредно и общо пето участие за екипа на Грезини в рамките на настоящата кампания в кралския клас. В предходните два кръга испанецът кара на мястото на Алдегер, а сега той ще премине от другата страна на гаража на Грезини, за да замени Алекс Маркес.

Операцията на рамото на Алекс Маркес е минала успешно

Маркес ще пропусне уикенд на „Лусаил“, след като избра да се оперира в началото на седмицата. Очаква се той да се завърне за финалните два кръга в Португалия и Валенсия в края на месеца.

Програма на уикенда за Гран При на Катар в MotoGP

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Снимки: Gettyimages