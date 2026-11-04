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Грезини ще разчита на Фермин Алдегер и Икер Лекуона в Катар

  • 4 ное 2026 | 13:24
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Отборът на Грезини Дукати обяви, че ще разчита на Фермин Алдегер и Икер Лекуона по време на състезателния уикенд за Гран При на Катар тази седмица.

Алдегер ще направи своето завръщане в MotoGP, след като пропусна последните два кръга в Австралия и Малайзия заради контузията, която получи на дясната си ръка в Индонезия. Тогава той падна в края на втората обиколка на състезанието на „Мандалика“ и в яда си удари в юмрук асфалта в зоната за сигурност, което доведе до счупване на метакарпална кост в палеца на дясната му ръка.

Лекуона пък ще запише своето трето поредно и общо пето участие за екипа на Грезини в рамките на настоящата кампания в кралския клас. В предходните два кръга испанецът кара на мястото на Алдегер, а сега той ще премине от другата страна на гаража на Грезини, за да замени Алекс Маркес.

Операцията на рамото на Алекс Маркес е минала успешно
Операцията на рамото на Алекс Маркес е минала успешно

Маркес ще пропусне уикенд на „Лусаил“, след като избра да се оперира в началото на седмицата. Очаква се той да се завърне за финалните два кръга в Португалия и Валенсия в края на месеца.

Програма на уикенда за Гран При на Катар в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Катар в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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