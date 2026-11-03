Президентът на ФИА с трогателен призив към новия световен шампион Антонели

Президентът на Международната автомобилна федерация (ФИА) Мохамед бин Сулайем отправи емоционално послание в социалните мрежи към новия световен шампион във Формула 1 Кими Антонели, като го призова „никога да не се променя“ въпреки огромния си триумф.

Бин Сулайем, който застава начело на световния автомобилен орган през 2021 година, не скри вълнението си от историческото постижение на пилота на Мерцедес, подпечатал титлата си по време на надпреварата за Голямата награда на Мексико Сити.

Somebody's cutting onions again 🥹 🎥: @DAZN_ES #F1 #MexicoGP https://t.co/SFWu79XVCA — Formula 1 (@F1) November 3, 2026

Бърни Екълстоун: Антонели ще е новият Верстапен

С този успех 20-годишният талант стана най-младият шампион в историята на Формула 1 и донесе първа титла на Италия в най-престижния шампионат от 73 години насам. Антонели се присъедини към Жак Вилньов и Люис Хамилтън като единствените пилоти, грабнали короната още във втория си пълен сезон – изключвайки Хуан Мануел Фанджо, спечелил дебютната си титла през 1951 година във второто издание на шампионата.

Тото Волф: През 2025 заради Антонели си тръгнаха два спонсора

„Изключително съм развълнуван. Поздравления, Кими. Това, което видях в теб, е умението да работиш не просто под напрежение, а под огромен стрес, и никога да не се оплакваш. От все сърце ти казвам: Честито! Ти си истински феномен.“

Ръководителят на световния автоспорт отправи и специален апел към Антонели, призовавайки го да запази своята скромност и да не позволява на славата да промени характера му.

Сбъдват ли се кошмарите на Фредерик Васьор?

„Имам само една молба към теб: Никога не се променяй. Запази този Кими, за когото лично подписах първия суперлиценз миналата година, и Кими, какъвто си сега. Просто се погрижи да останеш същият човек. Не съм единственият, който ликува – страшно много хора са истински щастливи. Благодаря ти за всичко, което сътвори. Желая всичко най-добро на теб, на твоето семейство и на отбора ти.“

Макларън ще използва предно крило за 2027 в Бразилия

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages