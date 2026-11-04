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Хари Уилсън и Джо Родън отново са част от националния отбор на Уелс

  • 4 ное 2026 | 15:32
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Хари Уилсън и Джо Родън отново са част от националния отбор на Уелс

Националният тим на Уелс ще може да разчита на офанзивния футболист на Лийдс Хари Уилсън и бранителя Джо Родън за предстоящите срещи от турнира Лига на нациите срещу Норвегия и Португалия. Новината бе официално оповестена от Футболната асоциация на страната в сряда.

Уилсън не е играл за „драконите“ от март насам, след като през септември пропусна сбора на тима заради контузия. Защитникът Родън също подновява международните си участия, след като бе извън терените от август поради травма в подколянното сухожилие.

Сред повиканите се завръща и стражът на Манчестър Юнайтед Карл Дарлоу. В същото време вратарят на формацията до 21 години Джо Дънкан получава първия си шанс за изява с мъжкия състав.

В момента Уелс заема третата позиция в група А4. На 14 ноември селекцията ще гостува на Норвегия, а три дни по-късно ще приеме тима на Португалия в Кардиф.

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