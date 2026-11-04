Шарл Леклер стана баща на момиче

Шарл Леклер стана баща за първи път, след като неговата съпруга Александра роди първото дете на двойката. Малката Бианка се е появила на бял свят във вчерашния ден.

Пилотът на Ферари и неговата половинка са заедно от 2023 година насам. В началото на тази година двамата сключиха брак, а малко по-късно стана ясно, че Александра е бременна.

След раждането на неговата дъщеря, Леклер влиза в доста ексклузивния клуб на бащите сред настоящите пилоти във Формула 1. В него членуват още Макс Верстапен, Серхио Перес, Нико Хюлкенберг и Фернандо Алонсо.

Все още не се знае как раждането на малката Бианка ще се отрази на участието намонегаска в Гран При на Сао Пауло. Напълно е възможно той да бъде извинен от медийните си задължения в четвъртък и да пристигне по-късно на „Интерлагос“. По-рано през деня тимът на Ферари обяви, че Дино Беганович ще кара една от колите на отбора в първата тренировка в петък, но не уточни кой измежду Леклер и Люис Хамилтън ще пропусне сесията.

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1

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Снимки: Gettyimages