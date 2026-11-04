Франческо Баная брои дните до края на престоя си в Дукати

Франческо Баная призна, че последните три състезателни уикенда от сезон 2026 в MotoGP ще бъдат сведени единствено до „оцеляване“, тъй като все още не се вижда изход от продължаващите му проблеми с мотоциклета Дукати GP26.

Head down. Next stop #QatarGP 🇶🇦💥🫶 #ForzaDucati #DucatiLenovoTeam https://t.co/34CuEgKMm2 — Ducati Corse (@ducaticorse) November 1, 2026

Двукратният световен шампион възлагаше сериозни надежди на изминалата Гран При на Малайзия, определяйки пистата „Сепанг“ като най-добрата си възможност за силен резултат преди раздялата с тима от Борго Панигале в края на шампионата. През миналия сезон италианецът успя да се справи с техническите затруднения на същото трасе, спечелвайки полпозишън и победа в спринта, което му вдъхваше увереност и преди тазгодишния старт.

Реалността обаче се оказа съвсем различна. След като се класира едва десети в квалификацията и в изблик на ярост счупи предното стъкло на мотора си, в неделната надпревара италианецът стигна едва до 13-то място, като по време на състезанието дори се озова извън зоната на точките.

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Запитан дали вече отброява дните до края на годината, Баная отговори: „Да, и то не само от този момент нататък.“

На въпрос какво може да очаква от финалните стартове, след като машината му се представи толкова разочароващо на едно от любимите му трасета, той бе лаконичен: „Оцеляване.“

Липсата на достатъчно сцепление създава проблеми на италианеца от самото начало на сезона, макар че през първия полусезон той успя да запише някои отлични резултати, включително четири поредни подиума в неделните състезания и победа в спринта в Бърно. След лятната пауза обаче формата му се срина рязко, а най-добрите му класирания в последните осем кръга се ограничиха до две шести места в спринтовете. 29-годишният състезател обясни, че в неделя на „Сепанг“ не е бил в състояние да натисне на максимум дори за една обиколка, като към финала темпото му се е влошило драстично.

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„Всичко се разви точно както очаквах – нито повече, нито по-малко. В събота просто имах късмет, че заваля дъжд. В неделя обаче ясно се видя, че основният ми лимит е сцеплението. Опитах се да го контролирам, но въпреки това само след пет обиколки задната ми гума беше напълно износена и трябваше просто да мисля как да завърша. Последната ми обиколка беше за 2:05.1. За мен това е нещо невероятно слабо, знаейки на какво съм способен тук, но това е реалността. Трябва да я приемем. Остават три старта и ще се опитаме да извлечем максимума“, коментира Баная.



„Беше изключително лесно, защото изобщо нямах възможност да атакувам. Просто правех спокойно каране“, отвърна с ирония италианецът, когато беше попитан колко трудно му е било да кара с износена гума.

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В последната си обиколка италианецът записа време 2:05.143, което бе с над две секунди по-бавно от това на съотборника му Марк Маркес. Испанецът се движеше със значително намалено темпо в края, докато празнуваше своята седма победа за годината. За сравнение, другите представители на Дукати – Алекс Маркес и Франко Морбидели – поддържаха темпо от 2:02 във финалните етапи, докато Фабио Ди Джанантонио записваше времена от порядъка на 2:03.

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Снимки: Gettyimages