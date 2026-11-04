Успех на двойки и отпадане на сингъл за Лия Каратанчева в Ираклион

Българската тенисистка Лия Каратанчева се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира в Ираклион, Гърция. Българката и нейната партньорка Виктория Алън от Великобритания, които са поставени под №3 в основната схема, постигнаха успех над румънската двойка Елена Руксандра Бертеа и Анка Тодони.

Поставените под №3 Каратанчева и Алън трябваше да преминат през сериозно изпитание срещу румънския дует. Срещата продължи час и 26 минути, а ключов за крайната победа се оказа успехът в тайбрека, който гарантира място на българско-британската двойка сред най-добрите осем в надпреварата.

В следващия си мач на четвъртфиналите Каратанчева и Алън очакват победителките от двубоя между Лаура Сватикова / Елишка Тихачкова и Лусия Кортес Йорка / Марта Роура Лавериас.

Едновременно с успешкото си представяне при дуетите, Лия Каратанчева претърпя поражение в първия кръг на турнира на сингъл. Българката отпадна след загуба от чехкинята Елишка Тихачкова с 1:6, 5:7 в среща, продължила час и 8 минути.

След трудно отстъпление в първия сет с 1:6 за 42 минути, Каратанчева демонстрира характер във втората част. Тя осъществи обрат от 1:3 до 5:4 в своя полза, но Тихачкова успя да спечели следващите три гейма и да затвори мача с 7:5.

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