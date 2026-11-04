Луис Енрике: Доволен съм от амбицията, но истинският турнир започва през февруари

Луис Енрике не скри задоволството си от категоричното представяне на Пари Сен Жермен, който впечатли с голова фиеста и шест попадения при успеха над Виляреал в гостуването си от четвъртия кръг в основната фаза на Шампионската лига. Въпреки убедителния успех обаче испанският специалист насочи част от вниманието си към странно съдийско решение, предизвикало неговото възмущение.

„Играхме по един и същи начин и със същата амбиция, без да се влияем от развоя на срещата или цифрите на таблото. Когато поддържаш своя стил независимо от всичко, това винаги е добър знак. Показахме уважение към опонента, но и задържахме висока интензивност през всичките деветдесет минути. За всеки тим е изключително трудно да се съвземе, след като получи три гола в рамките на пет минути“, коментира наставникът след двубоя.

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Макар съставът му да води уверено, Луис Енрике остава предпазлив относно крайната цел.

„Това засега не гарантира нищо. Шампионът ще бъде само един и ще бъде коронясан в Мадрид. В предишните две години не завършихме сред първите осем, но впоследствие стигнахме до титлата. Доволен съм от амбицията, но истинският турнир започва през февруари с директните елиминации“, каза Енрике.

Най-голямото недоволство на специалиста бе провокирано от куриозен инцидент в 74-ата минута. При извършването на тройна смяна главният съдия прецени, че напускащите футболисти бавят подновяването на играта, и остави парижани за цяла минута с трима души по-малко. В тази ситуация Луис Енрике лично избута една от резервите на терена, за което играчът получи жълт картон, но му бе позволено да продължи участие.

„Случката с тройната смяна беше пълна пародия. Ако резултатът бе 0:0 и те оставят с трима по-малко, след което избутам единия, покажат му картон и го оставят на терена... тогава щях да избутам и останалите двама. Какво е това, детска игра ли? Нека има уважение и към футболистите, точно както ние уважаваме съдийската бригада“, завърши специалистът.

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