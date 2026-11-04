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Марота потвърди за удължения договор на ключов играч на Интер и отговори на предложението на Икарди

  • 4 ное 2026 | 00:57
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Марота потвърди за удължения договор на ключов играч на Интер и отговори на предложението на Икарди

Президентът на Интер Джузепе Марота потвърди информациите в италианските медии, че клубът автоматично е удължил договора на една от звездите си – Федерико Димарко, до лятото на 2028-а, както и че предстоят преговорите за още по-дълъг договор. Той също така намекна, че не би имало проблеми да бъде подновено и споразумението с друг основен играч на тима - Хакан Чалханоолу, което изтича след края на сезона.

„Единственият играч, чийто договор изтича, е Чалханоолу, но ние имаме много добра връзка с него. Димарко пък е чист фен на Интер. Активирахме опцията ни да удължим контракта му с още една година и през следващите няколко месеца ще можем да обсъдим ново подновяване на договора му, защото той потвърди желанието си да остане, като ние също го искаме. Чувството за принадлежност е много важно“, коментира Марота преди победата с 3:0 над Фейенорд в Шампионската лига.

Освен това той коментира скорошното изказване на свободния агент Мауро Икарди, който изяви желание да се върне обратно в Интер. „Не знам на кого се е предложил, но ние не сме чули нищо за това. Това е играч, който е дал много на Интер, но, честно казано, не е част от нашите планове, тъй като не търсим пети нападател. Беше случайност, че в дербито отсъствията бяха в една и съща зона, но нямаме проблем с головете, защото сме сред отборите с най-много голове в Италия. Кристиан Киву е модерен треньор, който знае как да извлече максимума от играчите“, добави шефът на „нерадзурите“.

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Снимки: Gettyimages

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