Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Шампионска лига
  2. Фейенорд

Ван Бронкхорст преди Фейенорд да срещне Интер: Те са завършен отбор

  • 2 ное 2026 | 20:01
  • 535
  • 0
Ван Бронкхорст преди Фейенорд да срещне Интер: Те са завършен отбор

Треньорът на Фейенорд Джовани ван Бронкхорст предупреди, че победата над Комо в Шампионската лига няма да има особено значение в предстоящия сблъсък с Интер. Двата отбора се изправят един срещу друг във вторник в Ротердам, а нидерландският специалист подчерта, че италианският шампион е от съвсем различна класа.

„Това, че сме постигнали резултат срещу италиански отбор, не означава математически, че ще спечелим отново. Разбира се, гледахме и мача с Комо, но утре съперникът ще бъде различен. Комо играе за първи път в Шампионската лига, докато Интер има съвсем различен статут. Всеки отбор обаче има своите слабости“, заяви ван Бронкхорст на пресконференцията преди двубоя.

Фейенорд не отстъпи и на ПСВ
Фейенорд не отстъпи и на ПСВ


Треньорът призна, че е изгледал няколко срещи на Интер, включително загубата от Милан в дербито. „Трудно е да се играе срещу тях. Те играят футбол, подобен на нашия, разполагат с много качество и опит. Интер не се страхува да се прибере в нисък блок, а след това да пресира високо. Те са завършен отбор и въпреки отсъстващите футболисти ще имаме своите шансове. Трябва да изиграем картите си правилно и да опитаме да постигнем добър резултат“, добави нидерландецът.

Ван Бронкхорст обърна внимание и на моментната форма на своя тим, който е без победа в последните си три мача. „В групата има енергия. Играчите знаят, че идват след три срещи без успех и искат утре да покажат, че могат да обърнат страницата. Не е необходимо да тичаме повече, а в определени моменти да бъдем компактни. Успяхме да го направим срещу Комо и трябва да го повторим, за да не оставяме на Интер опасни пространства“, каза още наставникът.

Милан пак постави Интер на колене, "нерадзурите" останаха далеч от нов обрат
Милан пак постави Интер на колене, "нерадзурите" останаха далеч от нов обрат
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

ФИФПРО обяви имената на тези, които ще се борят за място в идеалния отбор

ФИФПРО обяви имената на тези, които ще се борят за място в идеалния отбор

  • 2 ное 2026 | 18:32
  • 2017
  • 3
Треньорът на Виляреал: ПСЖ е валяк, но не трябва да имаме комплекси

Треньорът на Виляреал: ПСЖ е валяк, но не трябва да имаме комплекси

  • 2 ное 2026 | 18:18
  • 672
  • 1
Ужасяващ инцидент прекрати мач в испанската втора дивизия

Ужасяващ инцидент прекрати мач в испанската втора дивизия

  • 2 ное 2026 | 18:12
  • 4383
  • 3
Грийлиш втори пореден мач е извън групата на Евертън

Грийлиш втори пореден мач е извън групата на Евертън

  • 2 ное 2026 | 18:12
  • 976
  • 2
Роналдо остана извън състава на Ал-Насър при гръмка победа в Азиатската Шампионска лига

Роналдо остана извън състава на Ал-Насър при гръмка победа в Азиатската Шампионска лига

  • 2 ное 2026 | 18:07
  • 2902
  • 5
Коби Мейно: Играчите трябва да застанат зад Карик и да го подкрепят

Коби Мейно: Играчите трябва да застанат зад Карик и да го подкрепят

  • 2 ное 2026 | 17:16
  • 1422
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Дузпа зарадва Черно море на подгизналия "Тича"

Дузпа зарадва Черно море на подгизналия "Тича"

  • 2 ное 2026 | 20:27
  • 14462
  • 35
СК към БФС твърди, че е спестен червен картон на Левски, но и на Лудогорец - извади видео

СК към БФС твърди, че е спестен червен картон на Левски, но и на Лудогорец - извади видео

  • 2 ное 2026 | 17:57
  • 16145
  • 129
Арда 2:1 Септември (София)

Арда 2:1 Септември (София)

  • 2 ное 2026 | 20:14
  • 6419
  • 0
Лудогорец обвини БФС в произвол, може да се стигне до съд

Лудогорец обвини БФС в произвол, може да се стигне до съд

  • 2 ное 2026 | 16:30
  • 19072
  • 139
Пламен Андреев направи анализ на играта на Ягелония и заяви: Левски влиза като фаворит!

Пламен Андреев направи анализ на играта на Ягелония и заяви: Левски влиза като фаворит!

  • 2 ное 2026 | 14:46
  • 23412
  • 28
Левски чака сериозна подкрепа с Ягелония, близо 20 000 билета вече са продадени

Левски чака сериозна подкрепа с Ягелония, близо 20 000 билета вече са продадени

  • 2 ное 2026 | 12:32
  • 24047
  • 92