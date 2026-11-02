Ван Бронкхорст преди Фейенорд да срещне Интер: Те са завършен отбор

Треньорът на Фейенорд Джовани ван Бронкхорст предупреди, че победата над Комо в Шампионската лига няма да има особено значение в предстоящия сблъсък с Интер. Двата отбора се изправят един срещу друг във вторник в Ротердам, а нидерландският специалист подчерта, че италианският шампион е от съвсем различна класа.



„Това, че сме постигнали резултат срещу италиански отбор, не означава математически, че ще спечелим отново. Разбира се, гледахме и мача с Комо, но утре съперникът ще бъде различен. Комо играе за първи път в Шампионската лига, докато Интер има съвсем различен статут. Всеки отбор обаче има своите слабости“, заяви ван Бронкхорст на пресконференцията преди двубоя.

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Треньорът призна, че е изгледал няколко срещи на Интер, включително загубата от Милан в дербито. „Трудно е да се играе срещу тях. Те играят футбол, подобен на нашия, разполагат с много качество и опит. Интер не се страхува да се прибере в нисък блок, а след това да пресира високо. Те са завършен отбор и въпреки отсъстващите футболисти ще имаме своите шансове. Трябва да изиграем картите си правилно и да опитаме да постигнем добър резултат“, добави нидерландецът.



Ван Бронкхорст обърна внимание и на моментната форма на своя тим, който е без победа в последните си три мача. „В групата има енергия. Играчите знаят, че идват след три срещи без успех и искат утре да покажат, че могат да обърнат страницата. Не е необходимо да тичаме повече, а в определени моменти да бъдем компактни. Успяхме да го направим срещу Комо и трябва да го повторим, за да не оставяме на Интер опасни пространства“, каза още наставникът.

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Снимки: Gettyimages