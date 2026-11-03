Стилиян Петров е част от делегацията на Астън Вила за сблъсъка с Барселона

Легендата на българския футбол и дългогодишен капитан на националния отбор Стилиян Петров е сред представителите на официалната делегация на Астън Вила на стадион „Камп Ноу“ за днешния двубой срещу Барселона от Шампионската лига.

Стан продължава да поддържа близката си връзка с английския клуб, за който игра с огромно сърце и остави трайна следа. Той е официален посланик на Вила. Присъствието му в делегацията е поредно доказателство за специалното място, което заема в историята на Астън Вила.

Любопитното е, че само преди няколко дни Петров беше и на новия стадион „Българска армия“, където присъства като специален гост.

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