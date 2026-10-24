От Вила може и да се откажат от откупката на Гарначо

Астън Вила обмисля да се откаже от постоянен трансфер на халфа Алехандро Гарначо, ако играчът не покаже подобрение скоро, съобщава Football Insider.

22-годишният аржентинец се присъедини към отбора от Бирмингам под наем от Челси през лятото, като задължението за откупуване от 43 милиона паунда се активира след изиграване на определен брой мачове.

Астън Вила обяви привличането на Гарначо

В началото на сезон 2026/27 Гарначо записа общо около 90 игрови минути, влизайки като резерва пет пъти. Ръководството на Вила е готово да ограничи игровото му време, за да избегне задължително откупуване, ако формата на халфа не се подобри. Клубът смята, че играчът е този, който трябва да поеме инициативата да докаже своята стойност.

Заслужава да се добави, че Гарначо отбеляза осем гола в 43 мача за Челси през миналия сезон.

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