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Мареска: Не заслужавахме да загубим, създадохме много положения

  • 24 окт 2026 | 17:10
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Мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска е на мнение, че неговият отбор не е заслужавал да загуби с 1:2 гостуването си на Астън Вила. Това поражение, което е четвърто поредно за “гражданите” на този стадион, сложи край на перфектната серия на Сити в Премиър лийг от началото на сезона. Според Мареска отборът му е създал достатъчно положения, но не е бил достатъчно ефективен при завършването, и е допуснал само две грешки - при головете на Николас Джаксън.

„Като цяло представянето ни беше добро. Създадохме много положения. През второто полувреме пропуснахме само контраатаката, при която ни вкараха втория гол. Понякога трябва да се защитаваш по-добре или да имаш малко повече късмет при тези преходи, но това е футболът. Учим се от това и продължаваме напред.

Можеше да избегнем и двата гола. Понякога трябва да имаш малко повече късмет, защото допуснахме само тези две положения. Но създадохме много възможности. Играхме по-голямата част от мача в тяхното наказателно поле, но трябва да си клиничен и да избягваш грешки като двата гола, които допуснахме.

Мисля, че не заслужавахме да загубим днес, но загубихме. Винаги можеш да научиш нещо. Със сигурност има неща, които можем да направим по-добре днес”, заяви Мареска.

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Снимки: Imago

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