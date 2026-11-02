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Астън Вила се отказа от намерението да съди Джейми Карагър

  • 2 ное 2026 | 14:35
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Астън Вила се отказа от намерението да съди Джейми Карагър

Ръководството на Астън Вила оттегли заплахата си за завеждане на дело срещу телевизионния анализатор на „Скай спортс“ Джейми Карагър, след като бившият защитник поднесе публично извинение за своите думи.

В петък бирмингамският клуб обяви, че възнамерява да предприеме правни мерки срещу бившия английски национал заради, по техни думи, „неприемливи обиди“, изречени в подкаста „Стик ту Футбол“. В предаването бившият бранител на Ливърпул свърза мениджъра на тима Унай Емери с треньорския пост в Манчестър Юнайтед като заместник на Майкъл Карик и призова привържениците на бирмингамци да „мълчат“ в отговор на техните критики към него.

Астън Вила ще съди Джейми Карагър за обиди
Астън Вила ще съди Джейми Карагър за обиди

В събота Карагър се извини за използваните изрази, определяйки ги като „недодялани и погрешни“, и поясни, че коментарите му са били направени с ирония и шега. Въпреки че от клуба така и не бяха внесли официален съдебен иск, след поднесеното извинение заплахата за съд бе окончателно свалена.

Унай Емери, който пое състава през 2022 година, преобрази напълно представянето на отбора. Испанският наставник изведе бирмингамци от битката за оцеляване до редовно участие в Шампионската лига, а през 2026 година ги изведе и до триумф в Лига Европа.

Според Карагър обаче специалистът би имал желание отново да води клуб от най-висок ранг, след като в миналото бе начело на Пари Сен Жермен и Арсенал.

„Във футбола съществува йерархия, независимо дали това ви харесва, или не. Реал Мадрид ще вземе най-добрия играч на Манчестър Юнайтед, както го направи с Кристиано Роналдо. Отборите под Астън Вила пък ще губят своите футболисти или мениджъри в тяхна полза. Астън Вила никога няма да бъде Манчестър Юнайтед“, коментира Карагър в предаването.

По-късно анализаторът публикува изявление в социалните мрежи, с което оттегли спорните си думи:

„Бих искал да се извиня на Астън Вила, на собствениците и на феновете на тима. Изразните ми средства тази седмица бяха недодялани и неправилни. Уверявам привържениците на Вила, че думите ми бяха казани на шега, но разбирам, че не са били възприети по този начин, така че поднасям своите извинения.“

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