Унай Емери: Системата ВАР щеше да бъде полезна при големия обрат на Барселона срещу ПСЖ

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери отново се изправя срещу Барселона тази вечер, след като води Пари Сен Жермен през 2017 година в мача с каталунците, когато те постигнаха невероятен обрат за 6:1, след като бяха загуби първата среща с 0:4.

"Много неща се случиха от този мач насам, всичко го знаем. Но по време на този мач научих много неща, както в спортно отношение, така и най-вече извън спорта", каза испанският специалист, помолен да се върне към паметната среща.

🚨 UNAI EMERY 🇪🇸 REVIENT SUR LA REMONTADA DU BARÇA FACE AU PSG (6-1) EN 2017 ET ÉVOQUE LA NÉCESSITÉ DE LA VAR !👇 🗣️ « Il s’est passé ÉNORMÉMENT DE CHOSES lors de ce match. Vous savez, j’ai beaucoup appris au cours de ma carrière. J’entraîne depuis 2004, soit 22 années consécutives. Cela fait 16 années consécutives que je participe aux compétitions européennes : Ligue des champions, Ligue Europa ou Ligue Conférence. J’ai appris de toutes ces compétitions et de tous ces matchs. Et lors de cette rencontre, j’ai ÉNORMÉMENT APPRIS. D’une part sur le plan sportif, et d’autre part sur le plan extrasportif : LA NÉCESSITÉ DE LA VAR DANS LE FOOTBALL À CE MOMENT-LÀ. » 🎙️ conf. de presse — Actu Foot (@ActuFoot_) November 2, 2026

Тогава отсъжданията на германския рефер Дениз Айтекин бяха много спорни, като ПСЖ изпрати осем-минутно видео в централата на УЕФА, в което посочваше 15 съмнителни ситуации. Сред тях бяха игра с ръка на Хавиер Маскерано в наказателното поле на Барселона след центриране на Юлиан Дракслер, както и много спорна дузпа, отсъдена за падане на Неймар.

"Аз съм в света на футбола от много години и знам, че в онзи момент системата ВАР щеше да бъде полезна и съществена", сигурен е Емери.

55-годишният баски специалист се е изправял със своите различни отбори 30 пъти срещу Барселона в различни турнири, като има само три победи, 6 равенства и цели 21 загуби.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages