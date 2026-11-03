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Унай Емери: Системата ВАР щеше да бъде полезна при големия обрат на Барселона срещу ПСЖ

  • 3 ное 2026 | 13:16
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Унай Емери: Системата ВАР щеше да бъде полезна при големия обрат на Барселона срещу ПСЖ

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери отново се изправя срещу Барселона тази вечер, след като води Пари Сен Жермен през 2017 година в мача с каталунците, когато те постигнаха невероятен обрат за 6:1, след като бяха загуби първата среща с 0:4.

"Много неща се случиха от този мач насам, всичко го знаем. Но по време на този мач научих много неща, както в спортно отношение, така и най-вече извън спорта", каза испанският специалист, помолен да се върне към паметната среща.

Тогава отсъжданията на германския рефер Дениз Айтекин бяха много спорни, като ПСЖ изпрати осем-минутно видео в централата на УЕФА, в което посочваше 15 съмнителни ситуации. Сред тях бяха игра с ръка на Хавиер Маскерано в наказателното поле на Барселона след центриране на Юлиан Дракслер, както и много спорна дузпа, отсъдена за падане на Неймар.

"Аз съм в света на футбола от много години и знам, че в онзи момент системата ВАР щеше да бъде полезна и съществена", сигурен е Емери. 

55-годишният баски специалист се е изправял със своите различни отбори 30 пъти срещу Барселона в различни турнири, като има само три победи, 6 равенства и цели 21 загуби. 

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Снимки: Gettyimages

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