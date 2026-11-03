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Денислав Бърдаров: Сигурен съм, че взех правилното решение за Халкбанк

  • 3 ное 2026 | 21:37
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Денислав Бърдаров: Сигурен съм, че взех правилното решение за Халкбанк

Българският национал Денислав Бърдаров, който защитава цветовете на турския гранд Халкбанк, направи обстоен преглед на трансфера си, клубните цели за новия сезон и живота си в Анкара. В интервю за официалния сайт на отбора посрещачът сподели, че е напълно уверен в избора си да продължи кариерата си в Халкбанк.

Силен Денислав Бърдаров с 16 точки, Халкбанк с 4 от 4 в Турция
Силен Денислав Бърдаров с 16 точки, Халкбанк с 4 от 4 в Турция

Бърдаров призна, че пристигането на офертата от Халкбанк на практика е предрешило бъдещето му.

"Когато получиш предложение от клуб от такъв ранг, е трудно да обмисляш други варианти. Още в момента, в който отправиха офертата, бях 99% сигурен, че ще премина тук. Поглеждайки назад във времето, знам, че взех абсолютно правилното решение“, заяви българинът.

Той допълни, че високият стандарт на клуба изисква максимално себераздаване:

"Да си част от този състав носи сериозна отговорност. Нашата цел е да побеждаваме във всеки мач и непрекъснато да се развиваме като колектив. За да бъдеш на нужното ниво, трябва всеки ден да даваш най-доброто от себе си."

През сезон 2026/2027 Халкбанк ще се бори за върхови постижения както в турската Ефелер лига, така и на европейската сцена в турнира за Купата на CEV. Според Бърдаров отборът разполага с всичко необходимо за триумф.

"Потенциалът на състава е изключително голям. Тренираме здраво и се раздаваме максимално във всяко занимание. Сега е важно да пренесем тази енергия и в официалните срещи. Предстои дълъг сезон, но крайната ни цел остава шампионската титла. Предизвикателството ще бъде голямо, но според мен е напълно осъществимо", подчерта българският национал.

Българският състезател изрази възхищението си от клубната структура и организацията на работния процес. По думите му клубът създава перфектна среда за професионален спорт, в която волейболистите мислят единствено за представянето си на терена, докато всички съпътстващи детайли се поемат от ръководството и щаба. Бърдаров акцентира и върху добрата сплав в тима:

"Адаптирах се отлично към състава. Всички преследваме обща цел и изграждаме силна връзка помежду си. Отборът е селектиран много разумно през този сезон – имаме млади и гладни за успехи състезатели, съчетани с опитни волейболисти, които допринасят значително за развитието на по-младите."

За Бърдаров това е трета състезателна година в Турция. Той отбеляза, че се чувства отлично в Анкара и е привикнал напълно с местния начин на живот и кухня, създавайки множество приятелства. Говорейки за личната си мотивация, българинът подчерта значението на постоянството:

„Искам да оставя следа чрез усърдна работа, дисциплина и борбен дух. Успехът не зависи единствено от таланта, а най-вече от страстта, постоянството и желанието да надграждаш себе си всеки ден.“

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