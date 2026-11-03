Коу след кончината на Сиара Магийн: Цялата лекоатлетическа общност ще усети тази загуба

Президентът на Световната атлетика лорд Себастиан Коу заяви, че кончината на ирландската олимпийка Сиара Магийн ще остави дълбока празнина в леката атлетика. Европейската шампионка на 1500 метра от Рим 2024 загуби битката с рака на 34-годишна възраст.
Тъжната вест бе съобщена в неделя сутринта в официалния профил на състезателката в "Инстаграм", предизвиквайки вълна от съболезнования от водещи спортни фигури, сред които капитанът на женския футболен отбор на Република Ирландия Кейти Маккейб и олимпийските медалистки Кийли Ходжкинсън и Дина Ашър-Смит.
Европейска шампионка почина едва на 34
Трагедията се случва само седмици след като Магийн сключи граждански брак с дългогодишния си партньор Томас Моран в Белфаст, последван от по-голямо тържество с близки в замъка Дарвър.
Лорд Коу изрази съпричастността си с думите: "С огромна тъга научихме за кончината на Сиара тази сутрин на толкова млада възраст. Тя беше европейска шампионка и вдъхновение за мнозина. Това е скръбен ден за нашия спорт и загубата ѝ ще се усети в цялата лекоатлетическа общност. От името на Световната атлетика и цялото атлетическо семейство изказвам искрени съболезнования на семейството и близките ѝ.“
Спортният свят реагира с огромна болка на новината. Австралийската сребърна олимпийска медалистка на 1500 метра Джес Хъл сподели, че Магийн е била изключителен човек, и изрази благодарност за всички споделени моменти на пистата и извън нея.
Ирландската националка по футбол Амбър Барет я определи като "лъч на елегантност и грация“, а капитанът на тима Кейти Маккейб написа в платформата X:
"Истински съкрушителна новина. Изпращам цялата си обич и молитви към нейните близки в този невероятно труден момент. Имахме късмета такава забележителна спортистка да представя страната ни с такава гордост. Нека почива в мир.“
Множество други изявени спортисти, сред които шотландската бегачка Айлиш Макколган, световният шампион на 1500 метра от 2022 година Джейк Уайтман, сребърната медалистка на 800 метра Джорджия Хънтър Бел и легендарната американска скиорка Линдзи Вон, също изразиха своята почит. Организациите Атлетика Ирландия и Британска атлетика излязоха с официални съболезнователни позиции.
Магийн участва на Олимпийските игри в Рио 2016 и Токио 2020. През 2024 година тя постигна исторически успех, спечелвайки златен медал на 1500 метра на Европейското първенство в Рим, с което се нареди до Соня О'Съливан като единствените ирландки с индивидуална европейска титла на открито.
В интервю за Би Би Си през юли Киара разкри, че е научила за повишена активност на туморите и наличие на ракови клетки в едно от ребрата си. Въпреки тежката диагноза тогава тя подчерта силата на духа си:
"Понякога е по-трудно да се държиш за надеждата, но след това се съвземам и си напомням, че надежда винаги има. Започвам нов курс на лечение и продължавам да гледам напред към хубавите неща. С Томас планираме сватба и няма да позволя на рака да застане на пътя ни.“Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages