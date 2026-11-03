Град Койнаре ще е домакин на Балканско първенство по крос кънтри

Град Койнаре, община Червен бряг, ще е домакин на Балканско първенство по крос кънтри. То ще се състои на 14 ноември като се очакват състезатели от 11 държави. Това стана известно на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в Плевен с участието на кмета на община Червен бряг Атанас Атанасов, кмета на град Койнаре Денислав Динов и председателя на Клуб по лека атлетика (КЛА)„Спартак“ – Койнаре Данаил Ненков.

Очаква се в първенството да участват над 200 състезатели, повече от 350 ще са официални гости, съдии, треньори. До момента участие са потвърдили отбори от България, Румъния, Малта, Гърция, Хърватия, Израел, Украйна, Сърбия, Молдова, Албания и Турция.

Дисциплините ще са шест, а възрастовите групи ще са - девойки и младежи до 20 години, до 23 години и мъже и жени над 23 години.

Община Червен бряг съвместно с Българската федерация по лека атлетика, Кметство град Койнаре и Клуб по лека атлетика „Спартак“ - Койнаре сме поели изцяло подготовката на турнира. Община Червен бряг успя да задели една немалка сума, с която да покрие над 90% от разходите. Очакваме подкрепа и от Министерството на младежта и спорта, каза кметът Атанасов.

Той припомни, че преди дни в Койнаре са се състояли лекоатлетически турнири, които са били и като подготовка за голямото предизвикателство – домакинството на балканско първенство.

Подготовката за първенството започна още от миналата година. През последните седем месеца имаше усилена работа като в подготовката се включиха и доброволци, които да подобрят базата, каза председателят на КЛА „Спартак“ – Койнаре. Очакваме спортен празник в град Койнаре, допълни той.

За спецификите на трасето говори кметът на Койнаре Денислав Динов. То се намира в парка пред сградата в Спортния комплекс в града и е изцяло на тревна настилка, каквото е изискването за провеждане на състезания по крос кънтри. Има и малко преминаване през градската част, която също е паркова.

Оформени са препятствия, сред които прескачане на дървени трупи, кално препятствие, изкачване на дига. Според Динов едно от големите предимства на трасето е, че то е разположено така, че от всяка точка публиката ще може да наблюдава състезателите.

В нашата община, в лицето на общинската администрация, на кметовете и на Общинския съвет има много приятели на спорта, подчерта кметът Атанасов. Вярвам, че така ще продължим и занапред, защото ние наистина вярваме, че инвестицията в спорта е инвестиция в бъдещето на нашите деца, инвестиция в тяхното здраве, в тяхното личностно развитие. Вярваме, че през спорта може да изграждаме наистина достойни личности, които да дават добър пример на следващите поколения, каза още той и отправи покана към жителите на Плевенска област да посетят Койнаре и да станат част от едно международно спортно събитие.

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