Ехамер избра скока на дължина за Олимпиадата през 2028 г.

Световният шампион в седмобоя в зала и притежател на планетарния рекорд Симон Ехамер обяви, че ще се съсредоточи изцяло върху скока на дължина с оглед на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година. Швейцарският атлет, който е лидер в световната ранглиста на десетобоя с национален рекорд от 8778 точки, постигнат през май в Гьоцис, съобщи решението си в понеделник в своите профили в социалните мрежи.

Универсалният 26-годишен състезател отдавна се представя на световно ниво както в многобоя, така и в сектора за скок дължина. В тази дисциплина той може да се похвали с три европейски отличия – включително сребро от Бирмингам 2026 – както и с бронзов медал от световния шампионат през 2022 година.

Въпреки това ходът му е изненадващ, имайки предвид изключителните му изяви в многобоя през изминалата година. Ехамер триумфира с безапелационно злато в седмобоя на световното първенство в зала в Торун със световен рекорд от 6670 точки, преди да запише и най-добрия резултат в света за сезона в Гьоцис.

“Поради състезателния график няма да мога да участвам едновременно в десетобоя и в скока на дължина на Олимпийските игри. Колкото и трудно да беше това решение, трябваше да си зададем един простичък въпрос: къде имам най-голям шанс да реализирам голямата си цел – спечелването на олимпийско злато? След като анализирахме всички аспекти, решихме, че за Лос Анджелис 2028 ще се фокусирам изцяло върху скока на дължина“, обясни швейцарецът.

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Снимки: Imago