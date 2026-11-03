Лора Мюър и Фицджералд в директен сблъсък на кроса в Кардиф

Турнирът "Кардиф Крос Чалъндж“ се завръща тази неделя, а на старт една срещу друга застават двукратната европейска шампионка на 1500 метра Лора Мюър и златната медалистка на 3000 и 5000 метра за девойки под 20 години Инес Фицджералд.

В надпреварата при мъжете ще се включи Махамед Махамед, за когото това е първи старт след седмото му място в маратона на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026.

Състезанието поставя началото на сериите по крос-кънтри на Обединеното кралство, като дистанцията при жените е с дължина 6400 метра, а трасето за мъжете е с общ метраж от 9600 метра.

За Мюър и Фицджералд това също ще бъде първа поява след шампионата в Бирмингам 2026. По-младата атлетка има солиден опит и увереност в кросовия сезон, след като през изминалата година спечели титлата за девойки под 20 години на Европейското първенство по крос-кънтри.

От своя страна Мюър записва дългоочаквано завръщане към кросовите състезания. За последно тя участва в подобен форум на Европейското първенство по крос-кънтри в Йер през 2015 година, където завърши на четвърто място при състезателките под 23 години.

Махамед се завръща на "Кардиф Крос Чалъндж“ след четиригодишно отсъствие, като през 2022 година зае шестата позиция с резултат от 27:06 минути. След това участие той регистрира три финиширания в първата десетка на Лондонския маратон, като най-силното му представяне бе през 2024 година, когато завърши на четвърто място.

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