Европейска шампионка почина едва на 34

Бившата европейска шампионка и двукратна участничка на олимпийски игри Сиара Магийн почина на 34-годишна възраст.

Магийн, която е родом от Портафери в Северна Ирландия, беше диагностицирана с рак на дебелото черво в четвърти стадий през май 2025 г.

Тя представяше Ирландия на олимпийските игри през 2016 и 2020 г., но беше принудена да се оттегли от Игрите в Париж през 2024 г. заради контузия на ахилесовото сухожилие.

По-рано през 2024 г. Магийн спечели първата голяма титла в кариерата си, след като триумфира със златния медал на 1500 метра на европейското първенство по лека атлетика в Рим.

Преди това тя беше представяла и Северна Ирландия на Игрите на Британската общност, където спечели сребърен медал на 1500 метра в Бирмингам през 2022 г.

В съобщение, публикувано в социалните ѝ мрежи в неделя, се казва:

„Тази сутрин в 6:30 часа Сиара загуби битката с рака, заобиколена от своите близки.

Обичана дъщеря, сестра, съпруга, приятелка и вдъхновение за толкова много хора, тя ще ни липсва безкрайно.

Ar dheis Dé go raibh a hanam (Нека душата ѝ почива в мир).“

Ирландската федерация по лека атлетика също изрази скръбта си в социалните мрежи:

„Сърцата ни са разбити. Вдъхновение за толкова много хора, Сиара ще бъде запомнена със своята смелост, доброта и невероятен дух.

Изказваме най-искрените си съболезнования на нейното семейство, приятели и близки в този труден момент. Почивай в мир, Сиара.“

През октомври Магийн сключи брак с дългогодишния си партньор Томас Моран на скромна гражданска церемония в Белфаст.

Талантлива спортистка още от ранна възраст, Магийн играе камоги – традиционен ирландски отборен спорт – за клуба Портафери GAC. Мечтата ѝ да представя Ирландия на олимпийските игри обаче я насочва към кариера в леката атлетика.

Бегаческият ѝ талант проличава още по време на впечатляващата ѝ юношеска кариера, в която печели сребърни медали на 1500 метра на световното първенство за юноши и девойки през 2010 г. и на европейското първенство за юноши и девойки през 2011 г.

Едва 18-годишна, тя достига и до финала на 1500 метра на Игрите на Британската общност през 2010 г.

Първоначалният ѝ напредък при жените обаче е възпрепятстван от тежка контузия на глезена, която слага край на надеждите ѝ за олимпийски дебют в Лондон през 2012 г.

След като претърпява операция през 2013 г., Магийн се завръща на пистата и през юли 2014 г. печели титлата на Ирландия на 1500 метра.

През 2016 г. тя завоюва бронзов медал на 1500 метра на европейското първенство в Амстердам. Олимпийският ѝ дебют обаче завършва с разочарование, след като отпада на полуфиналите в дисциплината.

В края на 2017 г. Магийн напуска тренировъчната си база в Дъблин и се присъединява към отбора Team New Balance на Стив Върнън в Манчестър, след като прекратява сътрудничеството си с треньора Джери Киърнан.

Въпреки че след преместването си записва някои разочароващи резултати, през март 2019 г. Магийн печели бронзов медал на европейското първенство в зала.

През 2020 г. тя постига още един забележителен успех, след като изминава 1000 метра за 2:31,06 минути на турнира от Диамантената лига в Монако.

С това постижение Магийн подобрява с 3,6 секунди 27-годишния национален рекорд на Ирландия, принадлежал на легендарната Соня О'Съливан.

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