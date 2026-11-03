Световният рекордьор Джош Кър е номиниран за престижна награда

Световният рекордьор Джош Кър е сред основните претенденти за приза “Атлет на годината“ в Шотландия на предстоящата годишна церемония по награждаване, която ще се състои на 14 ноември в хотел “Хилтън“ в Глазгоу. Тържествената галавечер ще отдаде признание на състезатели, треньори, клубове, длъжностни лица и доброволци за техния принос към спорта.

За 29-годишния лекоатлет, чиито корени са от Хадингтън, изминалата година бе изключително успешна и белязана от исторически постижения. Кър постави нов световен рекорд в дисциплината една миля и спечели златния медал на Игрите на Британската общност в Глазгоу. Шотландецът триумфира със злато и във финала на 1500 метра на Световното първенство по лека атлетика в Будапеща, Унгария.

В надпреварата за отличието за най-добър спортист на годината компания на Кър правят планинският бегач Джейкъб Адкин, състезателката по крос-кънтри Меган Кийт и скачачът на дължина Стивън Макензи.

Успехите на Джош стъпват и върху силни спортни семейни традиции. Майка му Джил е дъщеря на Джаки Кембъл, бивш състезател на ръгби клуб Хадингтън, докато баща му Джон също е защитавал цветовете на тима от Нийлсън Парк в началото на 90-те години, преди да премине в Уотсониънс“.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages