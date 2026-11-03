Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика

Световният рекордьор Джош Кър е номиниран за престижна награда

  • 3 ное 2026 | 13:04
  • 287
  • 0
Световният рекордьор Джош Кър е номиниран за престижна награда

Световният рекордьор Джош Кър е сред основните претенденти за приза “Атлет на годината“ в Шотландия на предстоящата годишна церемония по награждаване, която ще се състои на 14 ноември в хотел “Хилтън“ в Глазгоу. Тържествената галавечер ще отдаде признание на състезатели, треньори, клубове, длъжностни лица и доброволци за техния принос към спорта.

За 29-годишния лекоатлет, чиито корени са от Хадингтън, изминалата година бе изключително успешна и белязана от исторически постижения. Кър постави нов световен рекорд в дисциплината една миля и спечели златния медал на Игрите на Британската общност в Глазгоу. Шотландецът триумфира със злато и във финала на 1500 метра на Световното първенство по лека атлетика в Будапеща, Унгария.

В надпреварата за отличието за най-добър спортист на годината компания на Кър правят планинският бегач Джейкъб Адкин, състезателката по крос-кънтри Меган Кийт и скачачът на дължина Стивън Макензи.

Успехите на Джош стъпват и върху силни спортни семейни традиции. Майка му Джил е дъщеря на Джаки Кембъл, бивш състезател на ръгби клуб Хадингтън, докато баща му Джон също е защитавал цветовете на тима от Нийлсън Парк в началото на 90-те години, преди да премине в Уотсониънс“.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Минхо от групата Shinee се извини след спорове около участието му в маратона в Сеул

Минхо от групата Shinee се извини след спорове около участието му в маратона в Сеул

  • 3 ное 2026 | 12:36
  • 516
  • 0
Каролин Няга се прицели в световния елит за първенството в Пекин през 2027 година

Каролин Няга се прицели в световния елит за първенството в Пекин през 2027 година

  • 3 ное 2026 | 11:24
  • 315
  • 0
Етиопски бегач отнесе 8-годишно наказание за допинг

Етиопски бегач отнесе 8-годишно наказание за допинг

  • 3 ное 2026 | 10:49
  • 522
  • 1
Трагедия на маратона в Ню Йорк: 24-годишна бегачка почина на метри от финала

Трагедия на маратона в Ню Йорк: 24-годишна бегачка почина на метри от финала

  • 3 ное 2026 | 10:22
  • 6529
  • 1
Лъчезар Вълчев пред Sportal.bg: Нямах търпение отново да правя това, което обичам най-много

Лъчезар Вълчев пред Sportal.bg: Нямах търпение отново да правя това, което обичам най-много

  • 3 ное 2026 | 10:03
  • 1992
  • 0
Дарби Алин пробяга Нюйоркския маратон без подготовка и само 48 часа след мач в Мексико

Дарби Алин пробяга Нюйоркския маратон без подготовка и само 48 часа след мач в Мексико

  • 2 ное 2026 | 18:44
  • 1411
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Рибарски обяви националите за Исландия и Естония - трима дебютанти и без капитана на Левски

Рибарски обяви националите за Исландия и Естония - трима дебютанти и без капитана на Левски

  • 3 ное 2026 | 10:03
  • 14699
  • 27
Трус в Спартак (Варна) - смяна на треньора и двама основни играчи отстранени

Трус в Спартак (Варна) - смяна на треньора и двама основни играчи отстранени

  • 3 ное 2026 | 12:16
  • 8617
  • 14
Игралият 5 години в Полша Алекс Колев: Левски има добри шансове за победа над Ягелония

Игралият 5 години в Полша Алекс Колев: Левски има добри шансове за победа над Ягелония

  • 3 ное 2026 | 10:14
  • 8517
  • 1
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 3 ное 2026 | 06:44
  • 302434
  • 88
Предстои поредна гореща футболна вечер в Шампионската лига

Предстои поредна гореща футболна вечер в Шампионската лига

  • 3 ное 2026 | 05:10
  • 9467
  • 7
Цварц с голям шанс да играе срещу Левски

Цварц с голям шанс да играе срещу Левски

  • 3 ное 2026 | 07:57
  • 11763
  • 45