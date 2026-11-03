Норвегия няма да излезе срещу Русия на Световното, ако "Сборная" бъде допусната до участие

Националният отбор на Норвегия по хокей на лед ще бойкотира евентуален мач срещу Русия на световното първенство по хокей на лед в Германия през май 2027 година, ако тимът на "Сборная" бъде допуснат до участие в турнира, съобщиха от хокейната федерацията на страната (NIHF).

Висшият спортен арбитражен съд (КАС) през миналата седмица отвърхли наложената санкция на руските отбори от Международната федерация по хокей на лед (IIHF) заради военната инвазия в Украйна от 2022 година и постанови, че "Сборная" може да се завърне към международните състезания от следващия сезон.

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"На базата на настоящата ситуация Норвегия няма да играе срещу Русия на световното първенство по хокей на лед в Германия през май 2027 година. Останалите мачове в групата ще се състоят по програма. Нашата позиция е, че отборът на Русия не трябва да участва, докато войната в Украйна продължава и няма промяна", се казва в позицията на NIHF, цитирана от "Ройтерс".

От федерацията изтъкват, че освен политическата причина, са взели решението заради притеснение от потенциални заплахи, свързани със сигурността на хокеистите и щаба на отбора.

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Така от норвежката хокейна централа подкрепиха искането на финландската асоциация на Русия да не бъде разрешено да участва на световния шампионат догодина.

Националният отбор на Норвегия спечели първия си медал от световен шампионат по хокей на лед през май в Швейцария, завоювайки бронза.

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