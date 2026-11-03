Бостън надделя над Вегас след дузпи и продължи победния си ход у дома

Бостън Бруинс пропиля аванс от два гола, но все пак успя да стигне до победата с 3:2 след изпълнение на дузпи срещу Вегас Голдън Найтс. По този начин домакините записаха шести пореден успех пред собствена публика в Националната хокейна лига.

Джеймс Хейгънс и Морган Гийки бяха точни в редовното време за Бостън (баланс 11-4-1), а вратарят Джереми Суейман се отличи с 21 спасявания. Победното попадение при наказателните удари бе дело на Давид Пастърнак, който технично преодоля стража Картър Харт с финт от бекхенд към форхенд.

PASTA PASTA PASTA 🍝 David Pastrnak wins it for the @NHLBruins in the shootout! https://t.co/hM5ukqYA31 — NHL (@NHL) November 3, 2026

„Победата е изключително ценна“, заяви Гийки след мача. „Бяхме наясно, че срещу нас излиза силен отбор, който игра на финала за Купа „Стенли“ миналия сезон. Това бе сериозен тест за нас, особено след като успяхме да измъкнем успех срещу Чикаго Блекхоукс (5:4 след продължение в събота), а сега намерихме начин да спечелим отново. В тази лига няма значение как печелиш – точките са си точки.“

За състава на Вегас (9-5-2) се разписаха Марк Стоун и Тревър Конъли. Въпреки че тимът записа четвърта загуба в последните си шест срещи (1-3-2), Мич Марнър се отличи с две асистенции и продължи серията си с отбелязана точка на 10 поредни мача (15 точки – 1 гол и 14 асистенции). Вратарят Харт завърши с 25 отразени шайби.

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