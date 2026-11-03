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Мишел Гизин обяви оттеглянето си от алпийските ски

  • 3 ное 2026 | 14:21
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Мишел Гизин обяви оттеглянето си от алпийските ски

Двукратната олимпийска шампионка от Швейцария Мишел Гизин обяви във вторник оттеглянето си от спорта на 32-годишна възраст, като това става близо година след тежък инцидент по време на тренировка в Санкт Мориц, съобщи Ройтерс. Тежкото падане доведе до няколко операции на врат, китка и коляно, като тя пропусна последните Олимпийски игри в Милано-Кортина.

Гизин е една от най-успешните ски състезателки на Швейцария в съвременната ера, като печели златен медал в комбинацията от Игрите в Пьончан през 2018 година, като защити титлата си и четири години по-късно в Пекин. Там тя спечели и бронзов медал в супергигантския слалом.

"Това беше дълъг процес, който се разви по време на рехабилитацията ми, но и в годините преди това", пише Гизин в съобщение. "Когато се завърнах в Санкт Мориц през септември, усетих благодарност - за моето здраве, но най-вече за всички прекрасни моменти, през които преминах през моята дълга кариера. Сега най-после ще мога да правя всичко това, което съм пропускала през тези години, като сама ще избирам къде да се спускам", добави швейцарката.

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