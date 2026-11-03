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Малена Замфирова започва тренировки на сняг

  • 3 ное 2026 | 13:36
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Малена Замфирова започва тренировки на сняг

Звездата ни в женския сноуборд Малена Замфирова, която се възстановява от тежката контузия, получена по нелеп начин в края на миналия сезон, ще проведе първия лагер на сняг заедно Тервел Замфиров и техния баща Анатолий Замфиров.

Те заминават за Австрия утре, но не е ясно, кога Малена може да се появи на състезателната писта. Според лекарите възстановяването върви изключително добре и въпреки това няма да бъде форсирано завръщането прояви със състезателен характер.

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