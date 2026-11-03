Финландия оглави съпротивата срещу връщането на Русия в световния хокей

Финландската асоциация по хокей на лед обяви, че ще използва всички възможни средства, за да попречи на Русия да участва отново в световните първенства. Позицията на централата идва след решението на Спортния арбитражен съд (CAS), което задължава Международната федерация по хокей на лед (IIHF) да възстанови правата на руските отбори.

През изминалата седмица CAS отмени наложената през 2022 година забрана за участие на Русия, въведена от ръководния орган след началото на военната инвазия в Украйна. В отговор финландската федерация започна активни разговори с останалите страни членки, за да координира обща позиция.

„В момента работим за обединяването на възможно най-много държави, за да заявим категорично пред IIHF, че нито една от нас няма да играе срещу Русия при тези обстоятелства. Нашата позиция е ясна – няма да излизаме на леда срещу руски отбори, докато агресивната война срещу Украйна продължава“, заяви президентът на асоциацията Хейки Хиетанен.

В понеделник започна двудневно заседание на Изпълнителния борд на IIHF, като въпросът с руското участие е основна тема на дискусиите. Според съдебното решение първият турнир, в който Русия трябва да бъде допусната обратно, е Световното първенство за младежи в Канада през декември 2027 година.

Междувременно финландският град Турку обяви, че ще се откаже от домакинството на Световното първенство за младежи през 2028 година, ако руският отбор бъде допуснат до участие. Местните власти подчертаха, че провеждането на турнира при такова условие би било в разрез с етичните принципи на общината.

„Действаме според нашите ценности, дори когато това означава да се откажем от значими събития и възможностите, които те носят. Докато Русия води война в Украйна, ние не можем да приемем нейния национален отбор в Турку“, категорична бе кметът на града Пиа Ело.

Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибиха също призова държавите да бойкотират руското присъствие в елитния спорт. В социалната мрежа Екс той подчерта, че престъпленията на страната не могат да бъдат разграничавани от нейния флаг и национални отбори.

Случаят предизвика и незабавни търговски последствия. Шведската мебелна компания „Ей Джей Продъктс“, която е официален спонсор на световните първенства по хокей на лед за мъже от 1989 година насам, обяви, че се отказва от спонсорството на предстоящия шампионат заради решението за допускане на Русия.

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