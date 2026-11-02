Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове

Шведска мебелна компания прекрати договора си IIHF заради връщането на Русия

  • 2 ное 2026 | 19:35
  • 152
  • 0
Шведска мебелна компания прекрати договора си IIHF заради връщането на Русия

Шведската мебелна компания Ей Джей Продъктс обяви, че прекратява договора си за спонсорство на световните първенства по хокей на лед.

Компанията, която започна да финансира световните първенства през 1989 година, обяви, че решението ѝ е продиктувано от връщането на Русия в турнира. Това стана след решение на Международния арбитражен съд в Лозана през миналата седмица. Руснаците не бяха допускани до международни хокейни турнири под егидата на Международната федерация по хокей на лед от началото на войната в Украйна през февруари 2022 година.

Световната хокейна федерация се възмути на връщането на Русия
Световната хокейна федерация се възмути на връщането на Русия

"Взехме решение, че Ей Джей няма да постави логото си на световния шампионат по хокей на лед, след като Русия може да участва в него", заяви изпълнителният директор на компанията Дейвид Брей пред Ройтерс.

"Имахме дълго партньорство с Международната федерация по хокей на лед през тези 37 години. Това решение го взехме след решението на съда в петък. В бизнеса много от решенията, които трябва да се вземат, са трудни, но за нас това бе едно от най-лесните", добави Брей.

90-ото издание на световното първенство по хокей на лед през 2027 година трябва да се проведе между 13 и 30 май в германските градове Дюселдорф, Гелзенкирхен и Манхайм.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Зимни спортове

Сиприен Саразен е уверен, че може да се върне за Световната купа в Копер Маунтин

Сиприен Саразен е уверен, че може да се върне за Световната купа в Копер Маунтин

  • 2 ное 2026 | 15:18
  • 646
  • 0
Ню Йорк Рейнджърс допусна четвърта поредна загуба в НХЛ

Ню Йорк Рейнджърс допусна четвърта поредна загуба в НХЛ

  • 2 ное 2026 | 12:59
  • 467
  • 0
Никс и Рейнджърс се отделят на борсата

Никс и Рейнджърс се отделят на борсата

  • 2 ное 2026 | 11:24
  • 579
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 2 ное 2026 | 06:01
  • 902
  • 0
Българите на репешажите в Монреал без успех

Българите на репешажите в Монреал без успех

  • 2 ное 2026 | 03:40
  • 1347
  • 0
Стамкос с решителен изстрел за победа на Нашвил

Стамкос с решителен изстрел за победа на Нашвил

  • 1 ное 2026 | 12:09
  • 681
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Черно море 0:0 Ботев (Враца)

Черно море 0:0 Ботев (Враца)

  • 2 ное 2026 | 18:31
  • 7141
  • 21
СК към БФС твърди, че е спестен червен картон на Левски, но и на Лудогорец - извади видео

СК към БФС твърди, че е спестен червен картон на Левски, но и на Лудогорец - извади видео

  • 2 ное 2026 | 17:57
  • 9996
  • 89
Арда 1:0 Септември (София), гол на Светослав Ковачев

Арда 1:0 Септември (София), гол на Светослав Ковачев

  • 2 ное 2026 | 19:28
  • 2708
  • 0
Лудогорец обвини БФС в произвол, може да се стигне до съд

Лудогорец обвини БФС в произвол, може да се стигне до съд

  • 2 ное 2026 | 16:30
  • 15708
  • 118
Пламен Андреев направи анализ на играта на Ягелония и заяви: Левски влиза като фаворит!

Пламен Андреев направи анализ на играта на Ягелония и заяви: Левски влиза като фаворит!

  • 2 ное 2026 | 14:46
  • 20597
  • 20
Левски чака сериозна подкрепа с Ягелония, близо 20 000 билета вече са продадени

Левски чака сериозна подкрепа с Ягелония, близо 20 000 билета вече са продадени

  • 2 ное 2026 | 12:32
  • 21496
  • 87