Шведска мебелна компания прекрати договора си IIHF заради връщането на Русия

Шведската мебелна компания Ей Джей Продъктс обяви, че прекратява договора си за спонсорство на световните първенства по хокей на лед.

Компанията, която започна да финансира световните първенства през 1989 година, обяви, че решението ѝ е продиктувано от връщането на Русия в турнира. Това стана след решение на Международния арбитражен съд в Лозана през миналата седмица. Руснаците не бяха допускани до международни хокейни турнири под егидата на Международната федерация по хокей на лед от началото на войната в Украйна през февруари 2022 година.

Световната хокейна федерация се възмути на връщането на Русия

"Взехме решение, че Ей Джей няма да постави логото си на световния шампионат по хокей на лед, след като Русия може да участва в него", заяви изпълнителният директор на компанията Дейвид Брей пред Ройтерс.



"Имахме дълго партньорство с Международната федерация по хокей на лед през тези 37 години. Това решение го взехме след решението на съда в петък. В бизнеса много от решенията, които трябва да се вземат, са трудни, но за нас това бе едно от най-лесните", добави Брей.

90-ото издание на световното първенство по хокей на лед през 2027 година трябва да се проведе между 13 и 30 май в германските градове Дюселдорф, Гелзенкирхен и Манхайм.

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Снимки: Gettyimages