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Шуорц и Кадри блеснаха с по два гола, Колорадо пречупи Чикаго след пълен обрат

  • 3 ное 2026 | 09:12
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Колорадо Аваланч постигна категоричен успех с 5:2 като гост на Чикаго Блекхоукс на леда в зала „Юнайтед Сентър“, заличавайки ранен пасив от две попадения. В основата на победата за селекцията от Денвър бяха Назем Кадри и Джейдън Шуорц, които записаха по две попадения на сметката си.

Ти Джей Хюз допринесе с две асистенции, а стражът Макензи Блекууд отрази 21 удара за състава на Колорадо. Тимът записа трети пореден триумф и общо четвърти в последните си пет мача, подобрявайки баланса си на 9-5-1.

Домакините започнаха вихрено и натрупаха аванс от 2:0 в първата третина, но гостите реагираха впечатляващо с пет безответни шайби.

„Началото беше доста странно, защото ни вкараха още с първия си изстрел след случаен рикошет, сподели капитанът на Колорадо Габриел Ландескуг. - Изведнъж се озовахме в дупка за броени минути. В такъв момент обаче знаеш, че предстои страшно много хокей и за тях ще бъде трудно да удържат подобна преднина.“

Уайът Кайзър и Роман Канцеров бяха точни за Чикаго, а вратарят Спенсър Найт се отличи с 24 спасявания. За „ястребите“ (4-10-1) това бе трета поредна загуба и общо шесто поражение в последните седем двубоя. Лошата новина за домакините бе и контузията на опитния нападател Патрик Кейн в горната част на тялото, заради която той напусна преждевременно във втория период и не се върна в игра.

„Със сигурност Кейн ще пропусне следващите няколко мача“, заяви старши треньорът на Блекхоукс Джеф Блашил. „Това е сериозен удар, но това е НХЛ – играчи се контузват непрекъснато и останалите момчета трябва да се нагърбят с отговорност.“

Колорадо Аваланч постигна шеста поредна победа в двубоите си срещу Чикаго Блекхоукс в серия, датираща от 10 март 2025 г. Това представлява вторият най-дълъг активен победен ход на тима срещу конкретен опонент, като отстъпва единствено на серията от седем поредни успеха срещу Сиатъл Кракен.

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