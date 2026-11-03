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Салиба поднови тренировки с Арсенал

  • 3 ное 2026 | 15:13
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Защитникът на Арсенал Уилям Салиба поднови тренировки с английския шампион. Това стана преди двубоя на "артилеристите" срещу Славия Прага в Шампионската лига. Френският национал не е играл от Световното първенство.

Защитникът изигра целия Мондиал с болки в гърба, което влоши състоянието му. Арсенал привлече през лятото Езри Конса от Астън Вила като заместник на французина. Конса направи много добро начало на сезона в центъра на защитата редом до Габриел Магаляеш.

Въпреки че поднови тренировки, Салиба едва ли ще попадне в списъка на Зинедин Зидан за националния тим на Франция, който ще бъде обявен в петък. Треньорът ще трябва да се оправя и без друг централен защитник - Максенс Лакроа от Челси, който се контузи в края на октомври.

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