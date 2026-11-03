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Барселона пристига в България с всичките си звезди за мача с Апоел

  • 3 ное 2026 | 14:34
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Барселона пристига в България с всичките си звезди за мача с Апоел

Отборът на Барселона, чийто екип носи и българският национал Умоджа Гибсън пристига в България утре за сблъсъка с Апоел Тел Авив от десетия кръг на Евролигата. Срещата в "Арена София" е на 5 ноември (четвъртък) от 20:45 часа, като се очаква сериозно присъствие не само по трибуните, а и да гъмжи от звезди на паркета в спортното съоръжение.

В състава на "каталунците" се отличават имената на Кевин Пънтър, Джъстин Робинсън, Дарио Бризуела и Джош Небо.

Билетите за срещата са в продажба ТУК!

Барса се намира на осма позиция в класирането, като до този момент тимът на Александър Секулич е спечелил 6 двубоя и е допуснал 3 поражения, точно такъв е балансът и на съперникът му в предстоящия сблъсък в София. Израелският гранд обаче заема шесто място в таблицата.

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Снимки: Gettyimages

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