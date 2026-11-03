Български национал в спор с двама играчи на Апоел за най-добри показатели

Отборите на Апоел Тел Авив и Барселона се изправят един срещу друг в мач от десетия кръг на Евролигата, който ще се изиграе на 5 ноември (четвъртък) от 20:45 часа в "Арена София", а преди това българският национал Умоджа Гибсън, който екипа на каталунците е замесен в сериозен спор с две от звездите на израелския гранд.

Американецът с български паспорт е най-добрият стрелец от далечно разстояние в своя тим с 51.7% успеваемост до тук през сезона, а срещу него застава Ишмаил Уейнрайт с 47.8%.

Гибсън е лидер и при реализаторите от фаул линията за Барса с 91.7%, а срещу него от Апоел застава Зак Лидей, който има леко предимство пред гарда (93.5%).

Апоел Тел Авив е на шеста позиция в класирането с баланс от 6 победи и 3 загуби в сметката си, а Барселона се намира осмо място в таблицата със същите показатели.

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Снимки: Gettyimages