Уест Хам се раздели с Еспирито Санто

Уест Хам уволни старши треньора Нуно Еспирито Санто след разочароващия старт на сезона в Чемпиъншип. Асистентите му Руи Педро Силва и треньорът на вратарите Руи Барбоса също напускат клуба.
52-годишният специалист пое тима през септември 2025 г. и не успя да го спаси от изпадане от Премиър лийг. “Чуковете” бяха слагани като фаворити за промоция, но в момента са на осмо място в класирането. Те спечелиха два от последните си шест мача, като загубиха последните два.
Временно Уест Хам ще бъде ръководен от Марк Нобъл, Стив Потс и Джерард Прендервил. От клуба обявиха, че вече са започнали търсенето на нов треньор. Според “Атлетик” фаворит за поста е Скот Паркър.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google