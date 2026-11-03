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Уест Хам се раздели с Еспирито Санто

  • 3 ное 2026 | 11:37
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Уест Хам се раздели с Еспирито Санто

Уест Хам уволни старши треньора Нуно Еспирито Санто след разочароващия старт на сезона в Чемпиъншип. Асистентите му Руи Педро Силва и треньорът на вратарите Руи Барбоса също напускат клуба.

52-годишният специалист пое тима през септември 2025 г. и не успя да го спаси от изпадане от Премиър лийг. “Чуковете” бяха слагани като фаворити за промоция, но в момента са на осмо място в класирането. Те спечелиха два от последните си шест мача, като загубиха последните два.

Временно Уест Хам ще бъде ръководен от Марк Нобъл, Стив Потс и Джерард Прендервил. От клуба обявиха, че вече са започнали търсенето на нов треньор. Според “Атлетик” фаворит за поста е Скот Паркър.

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