Уест Хам се раздели с Еспирито Санто

Уест Хам уволни старши треньора Нуно Еспирито Санто след разочароващия старт на сезона в Чемпиъншип. Асистентите му Руи Педро Силва и треньорът на вратарите Руи Барбоса също напускат клуба.

52-годишният специалист пое тима през септември 2025 г. и не успя да го спаси от изпадане от Премиър лийг. “Чуковете” бяха слагани като фаворити за промоция, но в момента са на осмо място в класирането. Те спечелиха два от последните си шест мача, като загубиха последните два.

🚨 BREAKING: West Ham have sacked Nuno Espírito Santo, as @RoshaneSport called. The club confirm "following a thorough review of the start to the EFL Championship season, the Board of Directors believe that a change is necessary at this time in order to ensure that the Club’s objectives and expectations remain on track." Assistant Head Coach Rui Pedro Silva and Goalkeeper Coach Rui Barbosa have also departed. Mark Noble, Steve Potts and Gerard Prenderville will take temporary charge of squad preparations ahead of tomorrow evening’s EFL Championship fixture at Cardiff City. — Ben Jacobs (@JacobsBen) November 3, 2026

Временно Уест Хам ще бъде ръководен от Марк Нобъл, Стив Потс и Джерард Прендервил. От клуба обявиха, че вече са започнали търсенето на нов треньор. Според “Атлетик” фаворит за поста е Скот Паркър.

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